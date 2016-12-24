По нацпроекту в Кочкуровском районе отремонтируют дороги

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в селе Булгаково Кочкуровского района в 2022 году построены новые автомобильные дороги по улицам Дачная, Артемова, Родная, Молодежная. Их общая протяженность составила около 4,4 км, а стоимость – 64,8 млн руб. Также здесь смонтировали линии наружного освещения и установили 131 светильник.

Помимо этого, был произведен ремонт проезда к многоквартирному дому № 3 по ул. Центральной и дворовой территории. Общая сумма затрат составила 1,6 млн руб.

В 2023 году в селе Булгаково запланировано строительство еще четырех автомобильных дорог по улицам Полевая, 70 лет Победы, Луговая, Лесная общей протяженностью более 6,5 км. Стоимость строительства составит около 110 млн руб. На этих улицах также будут построены новые линии освещения, на которых планируется установить 198 светильников.

Также в рамках нацпроекта в поселке станции Воеводское построено 1,2 км новой дороги на сумму 18,7 млн руб. Установлено 1,2 км линии электропередачи и 37 уличных светильников. Также здесь возвели водопровод по улице Церковной, протяженность которого составила более 1,1 км.

В текущем году планируется провести ремонт дороги в селе Качелай по ул. Нагорной, ул. Ульянова, ул. Карла Маркса, а также части дороги, примыкающей к ул. Центральной. В Семилее и Кочкурове отремонтируют улицы Молодежные.