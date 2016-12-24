Меры господдержки в Мордовии помогают защищать интеллектуальную собственность предприятий

С 2019 года в республике реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», в рамках которого предприятия республики могут воспользоваться такой мерой поддержки, как регистрация товарного знака.

Эта услуга стала актуальной для молодого предпринимателя Мордовии Сергея Арасланкина. Он является генеральным директором компании «Экспонента», которая производит химические материалы, применяемые в строительной отрасли, сельском хозяйстве и других отраслях промышленности.

«Я не исключаю, что со временем найдутся последователи, которые будут предлагать подобную продукцию. Мы хотим защитить свою интеллектуальную собственность путем регистрации товарных знаков и оформлением патентов на изобретения», - отмечает Сергей.

Он обратился в Центр «Мой бизнес» РМ, где ему оперативно оказали помощь в этом вопросе и помогли зарегистрировать товарный знак AMILON, предназначенный для ряда выпускаемых химических материалов.

«Приятно удивлен, что коммуникация с Центром так легко выстроена и нам быстро помогли решить все вопросы. К слову, у нас уже был опыт самостоятельной регистрации товарного знака, это был очень сложный и длительный процесс по сравнению с процедурой, оказываемой в «Моем бизнесе», - оnмечает бизнесмен.

Зарегистрировать товарный знак может каждый предприниматель республики. Для этого необходимо обратиться в Центр «Мой бизнес» РМ. Специалисты помогут провести экспертизу заявленного бренда на возможность регистрации в качестве товарного знака, сформировать и подать заявку на регистрацию.

Комплексная услуга по регистрации товарного знака включает в себя ряд компонентов, среди которых проверка заявленного бренда по реестрам Роспатента, подготовка заявки на регистрацию, ее отправка и сопровождение, а также оплата государственной пошлины за регистрацию заявки и экспертиза всех предоставленных документов.