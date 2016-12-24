Полицейские Мордовии ищут без вести пропавшую юную девушку

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Полицейскими в Мордовии разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Афоничкина Наталья Александровна (12.12.2005 года рождения). Юная жительница села Казенный Майдан Ковылкинского района 5 апреля 2023 года примерно в 16:00 часов ушла из своего дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Предположительно, могла выехать в Саратовскую область на попутном автотранспорте.
Приметы: на вид 15-18 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, волосы светлые, глаза серые.
Всем кому, что-либо известно о местонахождении Афоничкиной, просьба сообщить по телефонам: 8(83453)2-17-44 или 02.
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В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
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