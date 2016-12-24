Уроженец поселка Явас попался на кражах мобильных телефонов в Саранске

В Саранске 36-летний уроженец поселка Явас будет держать в суде ответ за преступную тягу к мобильной технике. На счету парня - четыре украденных телефона и похищенные 10 тысяч рублей у компаньона по застолью.

Полицейские в рамках предварительного расследования установили, что один из эпизодов криминальных деяний парня относится к ноябрю прошлого года. Тогда он находился в квартире знакомого по улице Веселовского в Саранске и выпивал спиртное в компании. Воспользовавшись тем, что хозяин жилища уснул, фигурант снял со шкафа сумочку, на которую ранее обратил внимание и похитил из нее мобильный телефон и 10 тысяч рублей.

Затем он наведался в другую комнату, где взял со стола еще один смартфон и наручные часы. С похищенным вороватый гость скрылся с места преступления. Ущерб составил более 16,5 тысяч рублей.

Кроме того, следствием была установлена причастность этого персонажа к краже двух мобильных телефонов с витрины магазина, расположенного по улице Энгельса в Саранске. Преступление он совершил в декабре 2022 года. Ущерб в этом случае составил более 40 тысяч рублей.

По информации МВД по РМ, похищенную технику обвиняемый продал неизвестным лицам и сдал в комиссионные магазины. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.