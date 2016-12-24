В Мордовии запустили уникальную для мира технологию производства муравьиной кислоты

В 2016 году молодой предприниматель Сергей Арасланкин основал в республике компанию под названием «Экспонента» и запустил линейку по производству химических материалов для разных отраслей промышленности, а также начал реализовывать научные исследования в области химического и строительного материаловедения.

Постепенно компания выросла до нескольких цехов и стала заметным игроком на российском рынке химических материалов. Во многом еще и благодаря тому, что «Экспонента» является единственным в России предприятием-производителем муравьиной кислоты – базового сырья, необходимого для обработки сельскохозяйственных угодий. Важно отметить, что потребность в муравьиной кислоте в России высока, а «Экспонента» в силах покрыть нехватку этого сырья, работая по программе импортозамещения.

В начале апреля этого года на производстве произошел настоящий прорыв. В «Экспоненте» после модернизации технологической линии запустили реакторную систему по производству муравьиной кислоты путем жидкофазного окисления формальдегида. Благодаря модернизации технологической линии максимально упрощен производственный процесс, а также появилась возможность его автоматизированного контроля.

В течение 2023 года предприниматель планирует дооснастить имеющееся оборудование еще тремя реакторными системами, а к концу 2027 года ввести в эксплуатацию линию по производству перекисных соединений. Кроме новых рабочих мест это пополнит бюджет республики налоговыми отчислениями.

«Сегодня состоялось поистине историческое событие, так как наша технология уникальна не только для химического производства России, но и всего мира. Аналогов больше нет ни в одной стране. Технологическую линию мы собирали по собственному проекту и вот, по истечению порядка полутора лет, произошел первый запуск. Новая технология позволит увеличить объем производимой муравьиной кислоты и закрыть потребность в ней в России, а также поставлять продукцию на экспорт. Уверен, наш опыт будет интересен коллегам со всего мира» - подчеркивает Сергей Арасланкин.

Напомним, компания «Экспонента» является резидентом Территории опережающего социально-экономического развития в Рузаевском районе Мордовии, что позволяет ей получать ряд мер государственной поддержки и развиваться в разы быстрее.