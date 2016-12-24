Жительница Саранска ударила ножом навязчивого гостя

В столице Мордовии 58-летняя женщина престанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Дама слишком бурно отреагировала на плотские поползновения приглашенного в гости ухажера.

По информации МВД по РМ, расследовании установило, что в феврале этого года обвиняемая на улице встретилась с ранее знакомым 50-летним мужчиной. Вместе они направились к ней домой, где устроили импровизированное застолье.

Во время посиделок со спиртным гость стал оказывать хозяйке настойчивые знаки внимания. Она в это время была занята - занималась приготовлением обеда и держала в руках нож. Когда мужчина с известными намерениями подошел к женщине вплотную, она развернулась и нанесла ему один удар ножом в живот. После произошедшего парочка вызвала скорую помощь.

Проведенное судебно-медицинское исследование установило, что в результате проникающего ранения в брюшную полость здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Свою вину в совершенном преступлении местная жительница признала полностью. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.