Жительница Саранска ударила ножом навязчивого гостя

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В столице Мордовии 58-летняя женщина престанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Дама слишком бурно отреагировала на плотские поползновения приглашенного в гости ухажера.
По информации МВД по РМ, расследовании установило, что в феврале этого года обвиняемая на улице встретилась с ранее знакомым 50-летним мужчиной. Вместе они направились к ней домой, где устроили импровизированное застолье.
Во время посиделок со спиртным гость стал оказывать хозяйке настойчивые знаки внимания. Она в это время была занята - занималась приготовлением обеда и держала в руках нож. Когда мужчина с известными намерениями подошел к женщине вплотную, она развернулась и нанесла ему один удар ножом в живот. После произошедшего парочка вызвала скорую помощь.
Проведенное судебно-медицинское исследование установило, что в результате проникающего ранения в брюшную полость здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.
Свою вину в совершенном преступлении местная жительница признала полностью. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.
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В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
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