Активисты поисково-спасательного отряда «Поиск 13 регион» посетили кинодром для подготовки служебных собак

Кинодром для подготовки служебных собак кинологической службы следственного изолятора №1 УФСИН по РМ посетили активисты поисково-спасательного отряда «Поиск 13 регион».

Как сообщается, ребят ознакомили с условиями содержания собак, а также рассказали о рационе питания, проводимых занятиях и характере пород. Гостям наглядно показали работу собак при поиске человека не только на открытой местности, но и при нахождении в сооружениях и автомобилях.

Кроме того, поисковиков научили некоторым приемам из арсенала следопытов - читать следы на разных грунтах и т.п.

В завершение сотрудники кинологической службы отдела охраны показали, как происходит задержание беглецов с использованием собаки.