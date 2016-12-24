В Мордовии росгвардейцы за месяц 522 раза выезжали по сигналу «Тревога»

Сотрудниками вневедомственной охраны войск национальной гвардии России осуществляется круглосуточное несение службы по охране общественного порядка в зонах постов и маршрутов патрулирования. Как отмечают в региональном Управлении Росгвардии, за отчетный период, благодаря оперативным действиям росгвардейцев, краж охраняемого имущества не допущено.

В период с 1 по 31 марта этого года сотрудниками вневедомственной охраны отработаны 522 выезда на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал «тревога». По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка росгвардейцы выезжали свыше 550 раз.

При этом, за минувший месяц экипажами вневедомственной охраны Росгвардии, находящимися на маршрутах патрулирования, пресечено свыше 180 административных правонарушений.