В Мордовии инспектора налоговой службы уличили в мошенничестве

УФСБ по РМ пресечена противоправная деятельность сотрудника отдела выездных проверок УФНС по РМ, причастного к мошенничеству в крупном размере, покушению на мошенничество, а также разглашению налоговой тайны.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ совместно с отделом безопасности УФНС было установлено, что подозреваемый предоставил в налоговый орган фиктивные документы о купле-продаже своего дома и незаконно получил имущественный налоговый вычет в размере более 300 тысяч рублей. Действия фигуранта на получение вычета в размере более 82 тысяч рублей не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам.

По данным следствия, в декабре 2019 года налоговик заключил фиктивный договор купли-продажи своего дома с двоюродным братом. Так, сначала он продал свой дом за 4 млн рублей, а спустя несколько недель, вновь приобрел его за эту же сумму. Затем в течение 2021 и 2022 годов он предоставлял декларации для получения налогового вычета.

В ходе расследования уголовного дела выявлена причастность инспектора к незаконному использованию личных данных налогоплательщиков без их ведома с последующей передачей этой информации представителю коммерческой организации.

На основании собранных материалов УФСБ следователями возбуждено и расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ - мошенничество, покушение на мошенничество и незаконное разглашение налоговой тайны.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.