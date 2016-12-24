Олег Томилин – новый директор юридического института МГУ им. Н.П. Огарева

В Мордовском университете им. Н.П. Огарева прошло очередное заседание ученого совета. Одним из вопросов стало изменение в руководящем составе юридическоого института. На должность директора института назначен кандидат юридических наук Олег Томилин. Ранее эту должность занимала доктор исторических наук Юлия Сушкова.

Олег Томилин окончил юридический факультет МГУ им. Н.П. Огарева в 1999 году и сразу стал преподавать на кафедре государственного и административного права. В 2011-2015 годы был директором Малой академии государственного управления в республике. С 2013 года и по настоящее время занимал должность ответственного секретаря приемной комиссии, директора центра организации приема и профориентационной работы Мордовского госуниверситета. Также в 2019 году Олег Томилин стал заведующим кафедрой государственного и административного права.

«Сейчас перед нами стоит несколько приоритетных задач. Во-первых, активное участие в написании грантовых проектов, рост числа научных публикаций и доходов от оказания юридических услуг. Во-вторых, формирование образовательных программ с учетом запросов работодателей и построение эффективной системы профориентационной работы. В-третьих, повышение квалификации преподавателей, защита кандидатских и докторских диссертаций и курс на привлечение молодых специалистов к образовательной и научной работе. И, в-четвертых, активное продвижение юридического образования нашего университета в информационном поле», – отметил Олег Томилин.