Мордовия наращивает сотрудничество с российскими автопроизводителями

6 апреля делегация Мордовии во главе с Председателем регионального Правительства Дмитрием Поздняковым, в состав которой вошли министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин, представители 17 промышленных предприятий и МГУ имени Н.П. Огарева, с рабочей поездкой побывала в Нижнем Новгороде. Цель визита – развитие межрегиональной кооперации.

На Горьковском автомобильном заводе члены делегации ознакомились с процессом производства, осмотрели выставочную экспозицию техники. Во время рабочего совещания обсуждались перспективы сотрудничества Мордовии с российскими автопроизводителями.

Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков, директор по продажам корпоративным клиентам группы компаний «Современные транспортные технологии» Максим Головнов и управляющий директор автозавода «ГАЗ» Андрей Софонов подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Мордовии и производителями автомобильной техники.

«Президентом Российской Федерации были четко определены цели по достижению технологического суверенитета. Эти же задачи поставлены перед региональным Правительством Главой Мордовии Артёмом Здуновым. Промышленность Мордовии динамично развивается и подписание этого соглашения будет выгодна как республике, так и группе компаний «Современные транспортные технологии» и предприятиям Группы ГАЗ», – подчеркнул Дмитрий Поздняков.

Отметим, наша республика поставляет на автомобильный завод «ГАЗ» светотехническую, химическую продукцию, металлоконструкции. Промышленники Мордовии готовы к увеличению перечня и объемов поставок.

Еще одно направление совместной работы – модернизация транспортной системы Мордовии, обеспечение потребностей в качественной и современной автомобильной технике, в том числе работающей на газомоторном топливе.