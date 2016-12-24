В Мордовии появились первые пострадавшие в этом сезоне от укусов клещей

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Как сообщает Роспотребнадзор по РМ, по состоянию на 6 апреля этого года с начала эпидемиологического мониторинга за клещевой активностью в медицинские организации республики обратилось 4 человека, пострадавших от укусов клещей. Из них - двое детей.
Специалисты отмечают, что лучшим способом профилактики инфекций, передающихся клещами, является предотвращение присасывания клещей. Находясь в лесистой местности следует одевать светлую одежду (на ней лучше видно клещей) с длинным рукавом и капюшоном. Если капюшона нет, наденьте головной убор.
Пользуйтесь репеллентами. Почаще осматривайте свою одежду, а периодически проводите тщательную проверку, обращая особое внимание на открытые части тела.
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