В Мордовии появились первые пострадавшие в этом сезоне от укусов клещей

Как сообщает Роспотребнадзор по РМ, по состоянию на 6 апреля этого года с начала эпидемиологического мониторинга за клещевой активностью в медицинские организации республики обратилось 4 человека, пострадавших от укусов клещей. Из них - двое детей.

Специалисты отмечают, что лучшим способом профилактики инфекций, передающихся клещами, является предотвращение присасывания клещей. Находясь в лесистой местности следует одевать светлую одежду (на ней лучше видно клещей) с длинным рукавом и капюшоном. Если капюшона нет, наденьте головной убор.

Пользуйтесь репеллентами. Почаще осматривайте свою одежду, а периодически проводите тщательную проверку, обращая особое внимание на открытые части тела.