Промышлявшие мошенничеством в сфере автострахования жители Мордовии выслушали приговор суда

Как установило следствие, в 2016 году 35-летний товарищ купил в Набережных Челнах автомобиль «БМВ 520i» с механическими повреждениями. Договор купли-продажи транспортного средства он оформил на своего знакомого, которому предложил за 5 тысяч рублей инсценировать аварию для получения страховки. В пару к одному «аварийному актеру» комбинатор подыскал еще одного участника аферы, которого за те же 5 тысяч усадил за руль «ГАЗели».

В марте 2016 года «газелист» на улице Лихачева исполнил свою миссию - влетел в «БМВ», причинив иномаррке механические повреждения. После этого на место происшествия был вызван аварийный комиссар, который зафиксировал обстоятельства якобы произошедшего ДТП и собрал объяснения от его участников.

В дальнейшем обвиняемые обратились в страховую компанию с заявлением о возмещении убытков, предоставив документы об инсценированной аварии. Компания им выплатила 248 тысяч 700 рублей. Однако жуликов такая сумма не устроила, в связи с чем после проведения повторного осмотра им были выплачены дополнительно 151 тысячи рублей. Таким образом, «навар» составил почти 400 тысяч рублей. Их них 35-летний организатор надувательства передал компаньонам обещанное вознаграждение, а остальное потратил на личные нужды.

В последующем хитроумный деятель в «партнерстве» с другими знакомыми инсценировал еще четыре подобных мнимых ДТП. При этом в нескольких случаях, имея на руках лишь документы на автомобили, фиктивные аварии они фактически не совершали. Суммы страховых выплат варьировались от 190 тысяч до 435 тысяч рублей. При этом после получения каждой страховки злоумышленники обращались с заявлением о проведении повторного осмотра и добивались дополнительных выплат. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 598 тысяч рублей.

В результате проводимых мероприятий обвиняемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска МВД по РМ. В отношении них была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Приговором суда в зависимости от роли каждого один из фигурантов осужден на 1 год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, четверо соучастников приговорены к штрафам от 50 до 220 тысяч рублей.