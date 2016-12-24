Молодой предприниматель из Мордовии благодаря господдержке создала антикафе

В республике с 2019 года реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». С его помощью предприниматели региона получают финансовую государственную поддержку и расширяют свой бизнес.

Так, идея открыть свое дело у Анастасии Жарковой возникла после того, как она почти 20 лет проработала по найму. Со временем ей захотелось вкладываться и морально, и финансово в собственный бизнес.

Тогда Анастасия стала интересоваться, чем можно заняться, и ее привлекла идея создать антикафе. Это зона отдыха, где посетители могут провести время за игрой или работой в неформальной обстановке.

Претворить задуманное в жизнь помог Центр «Мой Бизнес»: «Я являюсь клиентом Центра уже год. Воспользовалась мерами государственной поддержки, взяв два льготных заёма на общую сумму 1 млн рублей под низкий процент на развитие бизнеса», – говорит индивидуальный предприниматель.

Сегодня антикафе «Хорошее место» – одна из любимых точек притяжения жителей и гостей Саранска. Приходя сюда, словно оказываешься у бабушки в гостях.

Уютные комнаты оборудованы удобной мебелью, на полу – ковры. Вежливый администратор обязательно предложит сменную обувь, чтобы дать ногам отдохнуть, а на кухне уже поспевает чайник. Сладости к нему, кстати, дают абсолютно бесплатно. Но принести угощения можно и с собой.

Провести время в антикафе можно в компании друзей или же прийти одному и найти единомышленников здесь.

Антикафе предлагает различные интерактивные площадки, а также большой спектр мероприятий. Среди них квизы, мастер-классы, настольные батлы, виртуальная реальность и собственная «Нарния».

Заведение вмещает до 40 человек, так что тут вполне возможно организовать крутую вечеринку. Занятия по душе найдутся для каждого посетителя.