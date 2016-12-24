Телефонные аферисты выманили у жительницы Саранска почти 4 миллиона рублей

Финансовая и жизненная драма, злосчастной «героиней» которой стала 60-летняя женщина, разыгралась в Саранске. Под воздействием телефонных мошенников жертва лишилась всех сбережений, продала квартиру и залезла в огромные долги. Как сообщает МВД по РМ, в общей сложности жительница мордовской столицы перечислила аферистам 3 миллиона 723 тысячи рублей.

Полицейским женщина рассказала типичную историю. В январе ей на мобильный телефон поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов. «Силовик» сообщил, что злоумышленники пытаются похитить деньги с расчетного счета жительницы Саранска. Чтобы обезопасить сбережения, «офицер» посоветовал пенсионерке перевести все средства на защищенный спец-депозит. Женщина обналичила в отделении банка 840 тысяч рублей и перевела деньги на указанные реквизиты.

Через несколько дней на телефон доверчивой горожанки вновь позвонили - мнимый полицейский пояснил, что мошенники не успокаиваются и продолжают строить козни против ее финансов. Собеседник за неделю переговоров убедил потерпевшую взять в трех банках кредиты на общую сумму 955 тысяч рублей. Все эти деньги женщина также перевела на указанные мошенником номера.

Следующий разорительный звонок заявительнице поступил уже в феврале. Ее под новым предлогом аферисты «раскрутили» на еще один кредит - на сумму 350 тысяч рублей. Только он выдавался уже под залог квартиры жительницы Саранска. Полученные средства она привычно перевела на какой-то левый счет.

А в марте под мифической угрозой оказалось сама квартира потерпевшей. Женщине по телефону запудрили мозги, что ее квартиру выставили на продажу по поддельным документам, ей необходимо действовать на опережение и срочно через риелторов продать недвижимость. Как уверили жертву, по завершении расследования она все также останется собственницей своего жилья, а все займы с нее спишутся автоматически. В итоге, заявительница продала квартиру за 1 миллион 560 тысяч рублей и через банкомат перевела деньги мошенникам. При этом жить ей пришлось у своей матери.

Но и этот жирный куш не заставил жуликов оставить бедную горожанку в покое. Спустя несколько недель ей поступил очередной звонок. На этот раз женщине сообщили, что ее квартира выкуплена обратно, но необходимо внести еще 500 тысяч рублей для завершения сделки. Жительница Саранска взяла в долг указанную сумму у своего племянника и вновь перечислила на неизвестные ей счета.

Несколькими днями позже она сама попыталась связаться с «правоохранителями» по сохранившимся у нее номерам, однако все телефоны были отключены. Только после этого пострадавшая обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Осуществляются мероприятия по розыску лиц, причастных к преступлению.