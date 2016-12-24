Кооперация предпринимателей Мордовии позволила производить уникальные изделия малых архитектурных форм

По поручению Главы Мордовии Артёма Здунова в республике продолжают свое развитие кооперационные проекты, в том числе, и среди предпринимателей региона.

Так, двое молодых предпринимателей Андрей Паршин и Павел Козлов решили объединиться в 2021 году и начать производство высококачественных и уникальных для Мордовии изделий - малых архитектурных форм (МАФов).

Свою историю развития каждый из них начинал с малого: с 2011 года Андрей занимался металлоконструкцией, а Павел с 2018 года — производством сувенирной продукции из дерева.

После начала совместной деятельности, уже в 2022 году предпринимателям удалось нарастить обороты производства за счет благоустройства парков в разных районах Мордовии. Основными заказчиками выступали администрации районов, а также подрядные организации.

В ассортимент изделий, изготавливаемых молодыми предпринимателями, входят оригинальные скамейки, перголы, велопарковки, качели, кованые кареты, фигуры животных, стелы, сцены и другие изделия, которые сейчас можно увидеть в Теньгушевском, Зубово-Полянском, Торбеевском, Старошайговском, Лямбирском районах, а также в Саранске и Рузаевке.

МАФы производства Андрея и Павла пользуются высоким спросом. Заказчиками отмечается высокое качество изделий, добросовестный подход к работе, отзывчивость и порядочность бизнес-партнеров.

«Когда кто-то видит наши изделия, то не сразу верят, что это делают в Мордовии. Выполняем все очень качественно и ответственно. Красим каждый болтик, чего никогда не делают другие производители», - отмечает Андрей.

Каждый год им удается выходить на новых заказчиков, развивать бизнес. Намечены серьезные планы и на 2023 год. Теперь предприниматели ищут новое пространство, которое им позволит увеличить производство МАФов. Сейчас они занимают три небольших помещения, но желательно иметь одно большое, чтобы не тратить время на логистику.

Также, в ближайших планах у Андрея и Павла - благоустройство зон активного отдыха для детей. Они стали дилерами одной из компаний ПФО, что позволит выполнять проекты по благоустройству территорий под ключ.

В долгосрочной же перспективе, когда будет позволять площадь, они планируют заняться производством модульных зданий.

«Мы беремся даже за самые сложные и объемные заказы, от которых другие отказываются. Прямо сейчас у нас в разработке находится несколько проектов по благоустройству парка в Пролетарском районе Саранска, а также в центре города», - говорит Павел про производство МАФов.

Необходимо отметить, что такое производство малых архитектурных форм для Мордовии действительно уникально. Ранее для благоустройства зон отдыха в республике привлекали подрядные организации из других регионов страны, однако сейчас, благодаря деятельности наших предпринимателей, парки и зоны отдыха заполняются красивыми малыми архитектурными формами республиканского производства.

Со своей стороны, предприимчивые жители Мордовии отмечают поддержку органов исполнительной власти республики. Они плотно сотрудничают с Министерством промышленности, науки и новых технологий РМ, Фондом поддержки промышленности РМ, администрациями г.о. Саранск и районов Мордовии, региональным отделением партии «Единая Россия» и другими ведомствами. Также, Андрей и Павел являются участниками федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», основной целью которого является сделать города более комфортными для жителей, повысить качество городской среды.