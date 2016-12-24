Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

17,5 тысяч управленцев подали заявки на участие в «Лидерах России» в первые сутки. На заседании Наблюдательного совета конкурса статистикой поделился генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Регистрация на участие в пятом юбилейном сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» открылась накануне. Подать заявку можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф .



О старте пятого конкурса «Лидеры России» в эфире телеканала «Россия 24» рассказал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, который пояснил, почему современным руководителям важно участвовать в новом сезоне.



«Почему важно участвовать в конкурсе «Лидеры России» именно сейчас – мир стремительно меняется, и происходят глобальные изменения, переждать которые нельзя. Единственный выход – участвовать в управлении изменениями и не отсиживаться. Главное помнить, что любой кризис – время возможностей для России и каждого человека, и это нельзя упускать. Желаю всем участникам конкурса удачи!», – отметил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.



Cсылка на трансляцию запуска нового сезона: https://vk.com/video-154124881_456240595



Участниками пятого конкурса «Лидеры России» могут быть руководители из России и других государств до 55 лет с управленческим опытом от 2 лет.



«Лидеры России» – это проект для всех управленцев. Согласно статистике, более трети участников – представители малого бизнеса и начинающие предприниматели, еще около 15% – руководители крупного и среднего бизнеса. Развивать свои навыки нужно всем управленцам: и на государственной службе, и в науке и образовании, и в бизнесе, и тем, кто управляет тысячами сотрудников, и тем, кто пока осуществляет линейное руководство. Формальных критериев для участия в «Лидерах России» всего два – возраст до 55 лет и опыт управления от двух лет. Кстати, с каждым годом в конкурсе участвует все больше девушек. А еще даже государственные границы не помеха – со второго сезона к «Лидерам России» могут присоединиться иностранные граждане, которые хотят жить и работать в нашей стране», – отметил Алексей Комиссаров.



В юбилейном сезоне конкурса «Лидеры России» впервые уже на этапе регистрации каждый конкурсант получит полезные персональные рекомендации – что усовершенствовать в своем стиле управления и как. Чем больше этапов конкурса проходит участник, тем более полные и подробные отчеты с анализом его навыков он получает. Это индивидуальный план развития, основанный на комплексной оценке управленческих способностей.



В числе главных призов пятого конкурса – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а еще – карьерные консультации и сопровождение. Иностранные граждане, ставшие победителями конкурса, могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной системе, а иностранцы-финалисты – на получение вида на жительство в РФ по упрощенной системе.



Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации и является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». За четыре сезона на участие в конкурсе подано свыше 840 тысяч заявок со всей России и 150 стран мира. Цель проекта – поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств.



За 4 сезона конкурса свыше 400 человек получили назначения на высокие должности, среди которых главы регионов, мэры городов, заместители федеральных министров, председатели региональных правительств, топ-менеджеры крупнейших коммерческих российских компаний и государственных холдингов, ректоры вузов, руководители учреждений здравоохранения и культуры.