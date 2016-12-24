Жители Мордовии могут поучаствовать в форуме «Сильные идеи для нового времени»

«Сейчас время инициатив и командной работы»
Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
Сегодня любой желающий может поделиться предложениями по социально-экономическому развитию России. Лучшие из них представят на форуме «Сильные идеи для нового времени – 2023». Авторов ждет поддержка от Правительства РФ для дальнейшей реализации проектов.
За последние три года форум стал площадкой для самых перспективных предложений, а также позволил сформировать сообщество лидеров, экспертов и сильных команд. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.
В этом году проведение форума запланировано на 28-29 июня. Идеи принимаются по следующим направлениям: социальная инициатива, технологическая инициатива, кадровая инициатива, экологическая инициатива, предпринимательство, цифровые сервисы. Подать заявку на участие можно до 26 апреля через крауд-платформу: clck.ru/33uKbw.
В прошлом году от Мордовии поступило 115 идей, три из которых вошли в число лидеров по количеству набранных голосов. Это предоставление финансовой помощи нуждающимся через МФЦ, разведение в республике рыбы осетровых пород, а также поддержка пенсионеров, желающих открыть собственное дело.
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