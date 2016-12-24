Саранскому «подрывнику» суд вынес приговор

В столице Мордовии суд вынес решение по уголовному делу 46-летнего мужчины, пытавшегося взорвать гранатой компанию уличных оппонентов. Автослесаря одной из логистических компаний судили сразу по нескольким тяжким статьям УК РФ. Ему инкриминировалось покушение на убийство общеопасным способом нескольких человек, незаконные хранение и ношение взрывного устройства, умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва с причинением значительного ущерба.

По данным следствия, более 25 лет назад фигурант уголовного дела нашел в подвале многоквартирного дома по улице Пушкина ручную гранату типа Ф-1. Он решил, что ему может пригодиться эта смертоносная вещица, и перепрятал гранату в этом же подвале.

О боеприпасе автослесарь вспомнил в декабре 2022 года, когда «принял на грудь» приличную дозу спиртного. Около полуночи 9 декабря возле одного из домов по улице Семашко в Саранске он повздорил тремя ранее незнакомыми ему мужчинами.

Как отмечается в информации из Пролетарского суда Саранска, «безосновательно решив, что они собираются совершить в отношении него противоправные действия, он привел гранату в боевое состояние, бросив ее в их сторону».

«Подрывник» вытащил предохранительную чеку у гранаты и бросил взрывное устройство в оппонентов. Но один из парней не растерялся и ударил по гранате ногой - она отлетела от людей, после чего сдетонировала. От взрыва получили повреждения находящиеся на парковке автомобили.

В судебном заседании автослесарь признал себя виновным во всем, кроме покушения на убийство. При этом следствие указывало, что преступные действия не были доведены им до конца по независящим от него обстоятельствам.

В результате, по совокупности преступлений суд назначил жителю Саранска наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в доход государства в размере 50 тыс. рублей.