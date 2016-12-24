Бренд одежды молодого предпринимателя из Мордовии покоряет Россию

В 2022 году в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» молодая бизнес-леди из Мордовии Анастасия Баймакова получила грант в размере 500 тысяч рублей на расширение производства по пошиву собственного бренда одежды. Средства гранта позволили увеличить ассортимент продукции и вложиться в рекламу.

Анастасия родом из Саранска, ей всего 20 лет, однако она уже владелица бренда женской одежды, который появился в 2022 году и за короткий период вышел на миллионный оборот на маркетплейсах.

Идея создания собственной одежды появилась у Анастасии в период, когда с российского рынка один за другим начали уходить зарубежные бренды. Предприниматель воспользовалась этой возможностью и открыла собственное дело.

«На тот момент на моей банковской карте лежали 120 тысяч рублей, которые стали первыми вложениями, чтобы найти производство по контракту, купить ткань и оплатить пошив. На это ушло две недели. Следующий острый вопрос – где и как продать свой товар? Оффлайн продажами я не хотела заниматься, да и вложений они требовали значительно больших, поэтому я искала пути онлайн сбыта», – рассказывает предприниматель.

Анастасия Баймакова решила выйти на маркетплейсы, так как считала, что они могут помочь нарастить объем онлайн-продаж. После отгрузки товара предприниматель рассказала о своем деле друзьям и знакомым, которым и осуществила первые продажи, а самое главное – получила отзывы. Когда отзывов набралось достаточно, она заказала рекламу у популярного российского блогера – тогда заказы начали поступать с разных точек страны, что повысило узнаваемость бренда.

За короткий промежуток времени количество заказов увеличилось в 20 раз, а маркетплейс, увидев большую активность у товаров, помог им продвинуться на первые страницы. Уже на 3 третий месяц продажи вышли на миллионный оборот.

В данный момент в онлайн-магазине представлена базовая женская одежда пастельных тонов. Большую часть ассортимента составляют топы, лонгсливы и футболки. В будущем количество моделей будет только расширяться. Отличительной чертой бренда является качество материалов, которое значительно превосходит массмаркет.

Как признается предприниматель, значительную роль в продвижении ее бизнеса сыграл Центр «Мой бизнес» Республики Мордовия. В 2022 году Анастасия Баймакова прошла обучение по программе «Бизнес-акселерация. Продвинутый курс для будущих молодых предпринимателей», а затем приняла участие в конкурсе Минэкономики Мордовии по предоставлению грантов в форме субсидии среди социальных и молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет включительно.

«Сегодня я с уверенностью могу сказать будущим предпринимателям – не нужно ждать благоприятной экономической ситуации в стране. Стройте свою жизнь сами, выходите из зоны комфорта, и вы добьетесь значительных результатов. Главное – это мобилизация воли!», - отмечает Анастасия.