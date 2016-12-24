Житель Мордовии припас 1,5 кг марихуаны и делился «дурью» с приятелями

В Краснослободском районе 53-летний местный житель обвиняется в незаконном хранении марихуаны и предоставлении помещения для потребления наркотических средств. Его дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

По информации МВД по РМ, в феврале этого года в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выявили в поселке Преображенский Краснослободского района радушного наркопотребителя. Во время обследования жилища мужчины правоохранители изъяли высушенную марихуану общим весом почти полтора килограмма. Все это сельчанин хранил в полиэтиленовых пакетах и полимерных ведрах.

Как пояснил обвиняемый, летом 2021 года на заброшенной ферме он обнаружил растущую коноплю, благодаря чему создал себе большой запас растительного наркотика. При этом в гости к мужчине систематически приходили знакомые, с которыми он устраивал «улетные посиделки». В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили предметы, которые использовались для употребления запрещенных веществ.

В отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину свою он признал полностью.