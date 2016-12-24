В Мордовии построят новые объекты обработки, утилизации и размещения ТКО

4 апреля в Саранске прошла пресс-конференция по реализации в Мордовии проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология». За два года в рамках проекта в республике установлен 921 контейнер для раздельного сбора мусора, а все собранные в прошлом году вторичные ресурсы после сортировки были отправлены на переработку. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, к 2030 году должна быть обеспечена 100% сортировка всех отходов, на захоронение позволено будет отправлять только 50% ТКО.

На пресс-конференции заместитель Председателя Правительства РМ Инсаф Хайруллин сообщил о том, что на территории республики в скором времени появятся новые объекты инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. В Лямбирском районе до конца 2024 года будут созданы межмуниципальный комплекс по обработке отходов и линия производства альтернативного топлива. На реализацию этого проекта из федерального бюджета будет выделено 1 млрд 210 млн рублей.

Также в ближайшем будущем в Зубово-Полянском районе планируется построить мусоросортировочную станцию и полигон с линией компостирования органической фракции ТКО.

Территории для строительства объектов выбраны с учетом анализа количества образующихся ТКО в год, наличия транспортной доступности, логистической составляющей в процессах сбора и вывоза отходов потребления.

Например, в Зубово-Полянском районе прогнозный объем образования ТКО в 2024 году составит 12 093 тонн в год. Для сравнения в Атюрьевском районе – 2 513 тонн в год, в Теньгушевском - 2 628 тонн в год, в Темниковском – 3 754 тонн в год.

Объекты обработки, утилизации и размещения ТКО проектируются с соблюдением всех норм и правил природоохранного законодательства. При проведении предложенных технологических решений и оценки материалов воздействия на окружающую среду учитывалось и мнение населения. Были проведены общественные слушания. Уведомления об их проведении размещались на официальных сайтах.

«Прежде всего мы рассчитываем на сокращение несанкционированных свалок, улучшение качества услуг по регулярной очистки территорий населенных мест. Кроме того, ввод в эксплуатацию объектов по обращению с отходами создаст дополнительные рабочие места с достойными зарплатами и условиями труда», - отметил заместитель Председателя Правительства РМ Инсаф Хайруллин.