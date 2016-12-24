В Мордовии задержали «гонца» телефонных мошенников, забравшего у пенсионерки 310 тысяч рублей

В полиции 83-летняя жительница Рузаевки рассказала, что 28 марта ей позвонила рыдающая женщина, которая выдавала себя за ее дочь. Безутешная особа сообщила, что по ее вине произошло дорожно-транспортное происшествие. Для возмещения затрат на лечение пострадавшего в аварии, а также за уход от уголовной ответственности, требовалось заплатить 800 тысяч рублей.

После этого в разговор вступил мнимый сотрудник полиции и подтвердил все изложенное. У пенсионерки были только 310 тысяч рублей, которые она согласилась передать для разрешения проблемы. По инструкции «офицера», пожилая женщина завернула деньги в вещи дочери и отдала все подъехавшему к ее дому молодому человеку.

Потом жительница Рузаевки, конечно, смогла выйти на связь со своей настоящей дочерью, у которой все было в порядке. Пенсионерка сразу же обратилась в полицию.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места совершения преступления, и установили, что денежные средства забрал молодой человек, на лице которого была медицинская маска. Ориентировка с приметами парня была направлена в республиканские СМИ. В результате личность злоумышленника установили.

Как рассказал фигурант, некоторое время назад он через социальные сети нашел себе работу в качестве «курьера». Согласно договоренности ему необходимо было приезжать на указанный куратором адрес и забирать у потерпевших денежные средства.

В день совершения преступления после получения от пенсионерки наличности он через банкомат перевел на указанные неизвестным счета 300 тысяч рублей, оставив себе в качестве вознаграждения 10 тысяч.

В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление соучастников противоправного деяния, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности.