В Мордовии в 2023 году планируется провести 414 процедур ЭКО

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Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» в Мордовии предоставляется материнский (семейный) капитал при рождении второго и последующих детей. В 2022 г. средства материнского (семейного) капитала при рождении второго и последующих детей реализовали более 4 тыс. семей.
Также у женщин есть возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. В 2023 году планируется провести 414 процедур ЭКО.
Продолжится проведение диспансеризации женщин фертильного возраста с акцентом на репродуктивное здоровье. В 2023 году осмотрами запланировано охватить 52,5 тысяч жителей региона.
Кроме того, профилактические медицинские осмотры, в том числе с участием акушеров-гинекологов, пройдут 9 700 девочек в возрасте 15-17 лет.
Особое внимание будет отведено консультированию специалистами кабинета (центра) медико-социальной помощи (поддержки) беременных.
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