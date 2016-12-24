Площадь Краснослободска участвует в конкурсе по благоустройству

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Площадь по ул. Интернациональной в городе Краснослободске участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который является частью национального проекта «Жилье и городская среда».
В рамках подготовки заявки для участия в этом конкурсе администрация города совместно с командой Центра компетенций РМ провели обсуждение предлагаемого дизайн-проекта площади. Также учитывалось мнение бизнес-сообщества и жителей райцентра, которые активно включились в работу.
В планах - создание мест отдыха, устройство парковочных мест и пешеходных зон, обеспечение безопасности квартала, а также решение проблемы с освещением и проездом по всей улице. Кроме того, все сошлись во мнении о необходимости сохранить историческую и культурную особенность главной площади. При этом, важное место в проекте отведено озеленению территории.
По схеме генерального плана площадь разделится на несколько зон: открытое пространство для мероприятий, проезжую улицу с парковками, озелененную территорию, цветущий палисадник из декоративных кустарников с павильонами для качелей и арт-объектами для молодоженов. Также здесь планируется разместить уличную сцену и лавочки, высадить еловую аллею и плодовый сад.
Отметим, что в этом году помимо проекта благоустройства Краснослободска в конкурсе участвуют территории Инсара и Темникова.
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