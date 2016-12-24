Судебные приставы в Мордовии проведут прием граждан по вопросам взыскания алиментных платежей

Репортер

По информации УФССП по РМ, 6 апреля 2023 года с 10.00 до 18.00 сотрудники службы судебных приставов в Мордовии окажут консультативную помощь гражданам по вопросам, связанным с исполнительными производствами:

- о взыскании алиментов на содержание детей
- об отобрании и передаче ребенка
- о порядке общения с ребенком
- об обязательствах обеспечить лекарственными препаратами.

Прием состоится в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия (г. Саранск, ул.Терешковой, д.1) и во всех подразделениях службы.

Также в этот день адресную консультативную помощь можно получить по телефонам:
29-70-04, 29-70-08.

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