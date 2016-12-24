В Мордовии с 3 апреля объявлен пожароопасный сезон

В период весенне-летнего пожароопасного периода МЧС по РМ предупреждает жителей региона об опасности сжигания сухой травы.

«Некоторые не видят в этом ничего опасного. Однако, пал сухой травы может стать настоящим стихийным бедствием. За короткие сроки огонь охватывает большие площади, что сильно затрудняет тушение. Скорость распространения огня может достигать 30 километров в час. Также создается серьезная угроза его перехода на жилые зоны», - подчеркнули в Главном Управлении МЧС по РМ.



При этом уточняется, что за впервые совершенное нарушение выписывается предупреждение. За повторное предусматривается штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей. В пожароопасный период эта сумма увеличивается до 4 тыс. рублей.



Сейчас сотрудники надзорных органов проводят профилактические рейды по частному сектору, раздают жителям памятки, знакомят их с правилами пожарной безопасности.



Отметим, что Приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ с 3 апреля в Мордовии объявлен пожароопасный сезон. В этом году он начался на две недели раньше, чем в 2022 году.

При обнаружении лесных пожаров граждан просят звонить в Региональный диспетчерский пункт по телефону 8(8342) 23-41-50 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.