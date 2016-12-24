В Мордовии водитель «под кайфом» пытался дать взятку начальнику районного отделения ГИБДД

В Мордовии направлено в суд уголовное дело 31-летнего жителя города Инсар за покушение на дачу взятки должностному лицу в значительном размере. Мужчина в феврале этого года попался инспекторам ДПС за рулем своего авто в нарко-тумане. Чтобы замять это дело он хотел подкупить начальника территориального отделения ГИБДД.

По информации прокуратуры РМ, 1 февраля этого года автомобилист на своей Ниве Шевроле был остановлен сотрудниками ГИБДД в Ковылкинском районе. При освидетельствовании у него были установлены признаки наркотического опьянения, в связи с чем на водителя составили соответствующий протокол.

На следующий день житель Инсара предпринял попытку «урегулировать вопрос» - в подъезде одного из домов города Ковылкино он пытался передать начальнику ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» взятку в сумме 100 тысяч 500 рублей за внесение заведомо ложных сведений в административный протокол. Однако, сотрудник полиции деньги взять отказался, а «подноситель» был задержан сотрудниками УФСБ по РМ и оперативниками собственной безопасности регионального МВД.

Как отмечается, обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.