В Рузаевке ДТП «раскрыло» нетрезвое состояние 65-летнего водителя

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
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По данным Госавтоинспекции республики, 3 апреля в Рузаевке в результате ДТП получил травмы 8-летний пассажир отечественной легковушки.
Как сообщается, в 18 часов 20 минут на нерегулируемом перекрестке ул. Титова – ул. З. Космодемьянской в городе Рузаевка 30-летний водитель автомашины «Тойота Калдина» при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю «Лада Гранта» под управлением 65-летнего водителя.
В результате столкновения двух авто 8-летний школьник - пассажир «Гранты» получил различные травмы и после оказания помощи в больнице был отпущен домой.
Проверка показала, что нарушивший ПДД водитель «Тойоты Калдина» управлял автомашиной трезвым. А вот у пожилого водителя «Лады Гранта» было установлено состояние опьянения. В отношении него составлены административные материалы за управление транспортным средством в нетрезвом виде, а также за перевозку ребенка без специального удерживающего устройства.
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Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
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