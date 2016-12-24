В Рузаевке ДТП «раскрыло» нетрезвое состояние 65-летнего водителя

По данным Госавтоинспекции республики, 3 апреля в Рузаевке в результате ДТП получил травмы 8-летний пассажир отечественной легковушки.

Как сообщается, в 18 часов 20 минут на нерегулируемом перекрестке ул. Титова – ул. З. Космодемьянской в городе Рузаевка 30-летний водитель автомашины «Тойота Калдина» при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю «Лада Гранта» под управлением 65-летнего водителя.

В результате столкновения двух авто 8-летний школьник - пассажир «Гранты» получил различные травмы и после оказания помощи в больнице был отпущен домой.

Проверка показала, что нарушивший ПДД водитель «Тойоты Калдина» управлял автомашиной трезвым. А вот у пожилого водителя «Лады Гранта» было установлено состояние опьянения. В отношении него составлены административные материалы за управление транспортным средством в нетрезвом виде, а также за перевозку ребенка без специального удерживающего устройства.