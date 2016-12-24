Студенты вузов Мордовии узнают об основах российской государственности

В конце марта в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского прошла научно-методическая конференция, участники которой обсудили новую дисциплину «Основы российской государственности».

Данный курс начнут преподавать в российских вузах с 1 сентября этого года. Он познакомит молодежь с историей нашей страны, а также поможет ей понять причины и следствия происходящих в мире событий и сформировать образ будущего России. Студентов ждут интерактивные занятия, экскурсии, дискуссии, деловые игры и многое другое.

На конференции эксперты проработали содержательную структуру курса с учетом роли исторической науки в новой дисциплине. В ней приняли участие около 130 представителей научно-образовательных учреждений из 12 регионов страны, в том числе из МГУ им. Н.П. Огарева – профессор кафедры социологии Татьяна Дадаева и заместитель декана по учебной работе историко-социологического института Марина Рутковская.

«Курс должен разрабатываться в междисциплинарном поле социально-гуманитарных наук и призван формировать гражданское мировоззрение, позволяющее обеспечивать прочтение, трактовку и непротиворечивую интерпретацию как исторических событий, так и происходящих трансформаций и сдвигов текущего периода у студенческой молодежи», – поделилась Татьяна Дадаева.

Конференция была организована проектом «ДНК» России» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, а также Российского общества «Знание».

«Миссия системы высшего образования – сохранение, развитие и создание знания в обществе, а участники конференции являются создателями новой модели знания об организации общественной жизни, государства, развитии мира в целом», – заявил научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин.

Напомним, что «ДНК России» нацелено на вовлечение академического сообщества в решение практических задач в области просвещения, высшего образования и молодежной политики. Именно поэтому разработка учебно-методического комплекса для курса «Основы российской государственности» стала основной задачей проекта.