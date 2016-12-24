Бойцам из Мордовии на передовую отправили большую партию техники

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Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в очередной сессии Совета депутатов городского округа Саранск
Об этом сообщил Глава республики Артём Здунов.
«Сегодня нашим парням на передовую ушёл большой груз: пикап, снегоболотоход, прицеп. Технику для бойцов Мордовии передал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Огромное спасибо Алексею Геннадьевичу за эту помощь и сотрудничество! В межсезонье транспорт облегчит ребятам выполнение боевых задач.
По заявкам командования отправили также бензогенераторы, бензопилы, тепловизоры, рации, ноутбуки, стройматериалы. Волонтеры сплели маскировочные сети. Землякам большая благодарность за неравнодушие! В Фонд мира наши жители, предприятия перечислили больше 86 млн руб., на эти средства закупаем все необходимое для бойцов. Школьникам спасибо за письма, они очень воодушевляют наших военных».
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Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в очередной сессии Совета депутатов городского округа Саранск
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