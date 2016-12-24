В Мордовии стартовал региональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству

С 3 по 7 апреля в республике будет проходить региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Его участниками станут две категории конкурсантов. В основной соревнуются студенты техникумов и колледжей, в категории юниоров выступают школьники, достигшие возраста 14 лет.

Соревновательная программа проходит по 64 актуальным и востребованным компетенциям. Среди них «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Обслуживание грузовой техники», «Разработка мобильных приложений», «Производство молочной продукции», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Веб-технологии», «Сварочные технологии» и т.д.

Образовательные организации работают в тесной взаимосвязи с организациями-работодателями, которые обязуются предоставить победителям Чемпионата стажировки на своих площадках, что поможет им дополнительно расширить профессиональный кругозор и получить практические навыки в своей области.

Кроме того, для студентов выпускных курсов, которые продемонстрирует высокий уровень мастерства и знаний на этом мероприятии, компании-работодатели готовы предложить реальные рабочие места.

Торжественное открытие Чемпионата в Мордовии прошло одновременно на всех 18 соревновательных площадках – это техникумы и колледжи в Саранске и районах республики, а также площадки индустриальных партнеров. Первый день в терминологии чемпионата – день С-1, когда участники только знакомятся с площадками, с рабочими местами, с оборудованием. К выполнению заданий они приступят позже.

В июне-июле победители регионального Чемпионата примут участие в отборочном этапе, где будут определены финалисты. С 11 по 15 сентября в Великом Новгороде пройдет финал Чемпионата высоких технологий, в котором выявят сильнейших по восьми новым и перспективным компетенциям.

Финал по наиболее массовым и востребованным компетенциям состоится с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге в рамках Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».