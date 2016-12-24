«Саранск Арена» сменила название

Две тысячи с небольшим пользователей ВКонтакте выбрали в ходе интернет-голосования новое название для спортивного комплекса на площади Тысячелетия в Саранске. «Саранск Арена» отныне носит закономерное для университетской принадлежности наименование - «Огарёв Арена».

За этот вариант из трех представленных на выбор («МГУ Арена», «Огарёв Арена» и «Огарёв Холл») высказались фактически 40 процентов из принявших участие в голосовании.