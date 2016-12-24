Мордовскую колонию пытались «накачать» анаболическими стероидами

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
Оригинальную посылку для заключенного мордовской колонии №5 перехватили оперативники МВД по РМ вместе с коллегами из УФСИН по РМ. Одному из заключенных пытались переправить анаболические стероиды - сразу сотню таблеток.
Как сообщается, таблетки спрятали в баночке с сахарозаменителем. Анаболические стероиды содержат сильнодействующие вещества, хотя и не являются наркотическими или психотропными средствами. Но за их незаконный оборот также предусмотрена уголовная ответственность.
Получателем посылки значился осужденный на три года мужчина, он угодил в колонию как раз за незаконный оборот сильнодействующих средств. Как правило, анаболики используются «качками» для ускоренного роста мышечной массы. Возможно, сиделец пятой колонии решил выйти на свободу в превосходной физической форме, а приятели на воле решили в этом ему помочь.
Сотрудники полиции сейчас заняты розыском отправителя, его будут привлекать к уголовной ответственности за покушение на незаконный сбыт сильнодействующих веществ.
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Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
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