Социальный предприниматель Мордовии передала подопечным домов престарелых средства коррекции зрения

В 2022 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мордовии гранты до 500 тысяч рублей от государства на развитие бизнеса получили 8 социальных предприятий.

Одним из победителей конкурса стала индивидуальный предприниматель из Краснослободска Наталья Булычева. На ее проект салона медицинской оптики по подбору средств коррекции зрения и изготовлению, ремонту и реализации очков государство выделило 492 тыс. рублей.

С лета 2022 Наталья Булычева сотрудничает с фондом «Старость в радость», совместно с которым они обеспечивают подопечных домов престарелых средствами коррекции зрения.

«Мы приглашаем врача-офтальмолога из Саранска в дома престарелых, где он проверяет зрение и выписывает рецепты пожилым людям. Потом мы подбираем оправу, а затем в нашей мастерской изготовляем очки», – рассказывает социальный предприниматель.

Когда очки готовы, их отвозят в дом престарелых и раздают вместе с дополнительными подарками в виде футляров, резинок, салфеток из микрофибры и др.

Отметим, что на грантовые средства предприниматель закупила все необходимое оборудование для проверки зрения и вскоре начнет ремонтировать помещение. После окончания ремонта мастерская откроет свои двери для жителей Краснослободского района, что избавит население от длительных поездок в Саранск.

Получить услуги по подбору, изготовлению, ремонту и покупке средств коррекции зрения теперь можно будет в одном помещении.