Мордовская фабрика «Лента» расширяет производство

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Ткацкая фабрика «Лента» открылась в Инсаре в 1961 году. Сегодня это один из лидеров рынка по продаже стеклоленты, которая очень востребована на кабельных заводах страны. В настоящее время таких заводов в России всего два.
Продукция «Ленты» идет и на экспорт. Покупателемя выступают страны ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан, Киргизия). После введения санкций фабрика не только приобрела новые рынки сбыта, но и планирует увеличить выпуск продукции. Для этих целей предприятие закупит 10 дополнительных станков.
В долгосрочной перспективе предусматривается строительство еще одного цеха, где также разместят дополнительное оборудование.
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