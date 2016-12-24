Мордовская фабрика «Лента» расширяет производство

Ткацкая фабрика «Лента» открылась в Инсаре в 1961 году. Сегодня это один из лидеров рынка по продаже стеклоленты, которая очень востребована на кабельных заводах страны. В настоящее время таких заводов в России всего два.

Продукция «Ленты» идет и на экспорт. Покупателемя выступают страны ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан, Киргизия). После введения санкций фабрика не только приобрела новые рынки сбыта, но и планирует увеличить выпуск продукции. Для этих целей предприятие закупит 10 дополнительных станков.

В долгосрочной перспективе предусматривается строительство еще одного цеха, где также разместят дополнительное оборудование.