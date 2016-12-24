Члены Правительства Мордовии сдадут кровь в рамках донорской акции #МЫВМЕСТЕ

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
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Благотворительная молодежная донорская акция #МЫВМЕСТЕ проводится по инициативе Молодежного правительства РМ с целью поддержки военнослужащих и их семей. Участникам предлагается пожертвовать на благотворительность денежные средства, полученные за сдачу крови. Все средства будут направлены в благотворительный «Российский фонд Мира».
В акции уже приняло участие более 350 человек из числа сотрудников органов исполнительной власти республики, сотрудников организаций и предприятий, членов регионального Молодежного правительства, представителей молодежных общественных организаций и студентов высших учебных заведений.
Как отмечается, среди участников завершающих этапов акции будут председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков, председатель Госкомитета РМ по делам молодежи Анастасия Гришнева, министр здравоохранения РМ Олег Маркин и председатель молодежного Правительства республики Виктор Гущин.
Мероприятие состоится 4 апреля в Саранске на Мордовской республиканской станции переливания крови и в Рузаевке на Привокзальной площади ж/д вокзала.
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Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
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