8 апреля в Саранске пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка

При поддержке Минэкономики Мордовии 8 апреля в Саранске состоится большая сельскохозяйственная ярмарка. На ней жители города смогут приобрести продукциию республиканских производителей по доступным ценам.

Площадки ярмарок будут работать с 07:00 до 13:00 по следующим адресам:

- ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко)

- пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных)

- ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой)

- пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).

В продажу поступят популярные категории товаров - мясо, рыба, яйца, сливочное масло, овощи, мед и другие.

Цены на продукцию, представленную на ярмарке, будут ниже рыночных. Например, десяток яиц будет стоит 50 рублей, 1 кг сливочного масла - 550 рублей, 1 кг мяса птицы - 120 рублей. Подробнее о ценах - по ссылке .

Кроме того, для доставки населения до мест проживания, будет курсировать бесплатный автотранспорт.