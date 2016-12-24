8 апреля в Саранске пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка

«Я увидел надежду в глазах детей»
Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра
При поддержке Минэкономики Мордовии 8 апреля в Саранске состоится большая сельскохозяйственная ярмарка. На ней жители города смогут приобрести продукциию республиканских производителей по доступным ценам.
Площадки ярмарок будут работать с 07:00 до 13:00 по следующим адресам:
- ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко)
- пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных)
- ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой)
- пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).
В продажу поступят популярные категории товаров - мясо, рыба, яйца, сливочное масло, овощи, мед и другие.
Цены на продукцию, представленную на ярмарке, будут ниже рыночных. Например, десяток яиц будет стоит 50 рублей, 1 кг сливочного масла - 550 рублей, 1 кг мяса птицы - 120 рублей. Подробнее о ценах - по ссылке .
Кроме того, для доставки населения до мест проживания, будет курсировать бесплатный автотранспорт.
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