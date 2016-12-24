В Саранске перед судом предстанут молодые нарко-курьеры

33-летний житель Нижегородской области и его 22-летняя «напарница» будут держать в саранском суде ответ за попытку сбыта на территории Мордовии партии гашиша. Молодые люди в декабре прошлого года были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ по РМ.

Следствие выяснило, что парочка вышла в интернете на организатора нарко-трафика и заключила с ним «трудовой договор». Заказчик указывал, из какого тайника молодым людям следует забрать «товар» и где разместить наркотик, уже расфасованный на небольшие дозы.

«Работа» оплачивалась по определенному тарифу - до 1,4 тысячи рублей за одну «закладку» в зависимости от массы. Для подтверждения выполненного задания организатору требовалось отправлять данные с гео-меткой тайника и фото на местности.

В декабре 2022 года курьеры на иномарке привезли в Саранск партию гашиша и на территории промышленной зоны в Октябрьском районе оборудовали наркотические закладки. Задержали фигурантов 26 декабря сотрудники УФСБ по РМ, молодые люди попались при попытке сделать еще один тайник. Правоохранители изъяли у обвиняемых 14 свертков с гашишем, общая масса которого составила порядка 25 граммов.

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства одного из задержанных было обнаружено еще около 20 граммов различной «синтетики». На жителей Нижегородской области было возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств по предварительному сговору. До суда их заключили под стражу.