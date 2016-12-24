В Мордовии благодаря нацпроекту открылся Центр психологической поддержки

30 марта в столице республики состоялось открытие Центра психологической поддержки «Без границ» для социально-незащищенных слоев населения. Воплотить проект в жизнь удалось благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», а также поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ и Центра «Мой бизнес».

Руководитель Центра – социальный предприниматель Анастасия Бардина. Своей профессией она выбрала психологию и активно помогает детям с ограниченными возможностями. Но ее центр рассчитан и на помощь людям всех возрастов с инвалидностью, пенсионеров.

Как признается Анастасия Бардина, после смерти своего ребенка, она поняла, что много родителей, воспитывающих особенных детей, нуждаются в психологической и специализированной помощи.

В открывшемся Центре родители смогут получить консультации квалифицированного нейропсихолога, который проведет нейродиагностику готовности ребенка к школе, составит индивидуальный план развития, займется нейрокоррекцией. В арсенале профессионального логопеда – логомассаж, тейпирование, что будет способствовать правильной постановке звуков, развитию речи.

В Центре также будет работать социальная парикмахерская, а самое главное – здесь можно получить безграничное дружеское общение и психологическую поддержку для родителей и детей с ограниченными возможностями.

В торжественном открытии Центра «Без границ» принял участие первый заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Александр Анохин, сотрудники министерства и Центра «Мой бизнес» РМ.

Александр Анохин выразил благодарность Анастасии Бардиной, как социальному предпринимателю, которая в бизнесе не ограничивается деловыми интересами, но и оказывает помощь социально-незащищенным гражданам.

На грант в рамках нацпроекта почти на 500 тыс. рублей предприниматель провела ремонт Центра, закупила пособия по психологии и логопедии. Также помощь в льготной аренде помещения оказала администрация г.о. Саранск.

Как отметил Александр Анохин, в 2023 году будет увеличена в 2 раза сумма грантов для молодых предпринимателей до 25 лет и для социальных предпринимателей. Сумма возрастет с 7,5 млн рублей до 15 млн рублей. Первый заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства РМ выразил уверенность, что число подобных центров в Мордовии будет увеличиваться.