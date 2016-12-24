В Мордовии фабрика «Рузово» увеличивает производство

Благодаря беспроцентному кредиту в 100 млн рублей от Группы ВЭБ.РФ компания «Рузово» из Рузаевки обновила цех по глубокой переработке яиц. Теперь фабрика сможет ежегодно производить до 1000 тонн продукции.

Предприятию удалось увеличить объемы производства замороженного яичного меланжа на 600 тонн, сухого ферментированного желтка на 300 тонн и белка на 84 тонны ежегодно. Общая стоимость инвестпроекта - более 140 млн рублей.

Покупатели завода – кондитерские и пекарни, а также предприятия по изготовлению масла. Из Рузаевки яичная продукция поступает в более 40 регионов России.

Группа ВЭБ.РФ оказывает финансовую поддержку компании не впервые. На то, чтобы увеличить мощности производства цеха по глубокой переработке яиц на 30%, в 2019 году было выдано 110 млн рублей. В результате за два года выручка компании выросла на 17%.

Напомним, ранее поддержкой моногородов занимался профильный институт развития – некоммерческая организация «Фонд развития моногородов». В связи с реформой институтов развития, портфель проектов Фонда, а также все функции организации перешли в ВЭБ.РФ.