В Мордовии 30 лет отмечает ОМОН «Аркуда» Росгвардии

Отряд мобильный особого назначения был организован 31 марта 1993 года. Он стал одним из первых оперативных подразделений республики, задачей которого были охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, предупреждение и пресечение преступлений на улицах и в других общественных местах с осложненной оперативной обстановкой, а также при чрезвычайных обстоятельствах и в условиях чрезвычайного положения.

На протяжении 30 лет своего существования отряд выполняет задачи по обезвреживанию преступников, освобождению заложников, изъятию оружия, боеприпасов и проведению других силовых операций.

В октябре 2016 года отряд в полном составе переведен для дальнейшего прохождения службы в войска национальной гвардии Российской Федерации. За минувшие 7 лет сотрудниками ОМОН «Аркуда» Управления Росгвардии по РМ отработано свыше 500 заданий, из которых более 60 силовое сопровождение оперативно-розыскных мероприятий. Задержано более 100 граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

В настоящее время бойцы мордовского ОМОН «Аркуда» в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечивают охрану общественного порядка и общественной безопасности, участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом.