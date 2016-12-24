В Мордовии 30 лет отмечает ОМОН «Аркуда» Росгвардии

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Отряд мобильный особого назначения был организован 31 марта 1993 года. Он стал одним из первых оперативных подразделений республики, задачей которого были охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, предупреждение и пресечение преступлений на улицах и в других общественных местах с осложненной оперативной обстановкой, а также при чрезвычайных обстоятельствах и в условиях чрезвычайного положения.
На протяжении 30 лет своего существования отряд выполняет задачи по обезвреживанию преступников, освобождению заложников, изъятию оружия, боеприпасов и проведению других силовых операций.
В октябре 2016 года отряд в полном составе переведен для дальнейшего прохождения службы в войска национальной гвардии Российской Федерации. За минувшие 7 лет сотрудниками ОМОН «Аркуда» Управления Росгвардии по РМ отработано свыше 500 заданий, из которых более 60 силовое сопровождение оперативно-розыскных мероприятий. Задержано более 100 граждан, подозреваемых в совершении преступлений.
В настоящее время бойцы мордовского ОМОН «Аркуда» в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечивают охрану общественного порядка и общественной безопасности, участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
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