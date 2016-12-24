Фонд «Круг добра» поможет детям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Государственный фонд «Круг добра» был создан в начале 2021 года для помощи детям с тяжелыми жезнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Сегодня на его попечении находятся 5 392 ребенка.

Уже в этом году в перечень помощи фонда были включены первые кардиологические операции. Теперь он включает 70 заболеваний.

Как сообщает руководство «Круга добра», фонд будет помогать детям с синдромом гипоплазии левых отделов сердца и патологиями коронарных сосудов со снижением сократительной способности миокарда левого желудочка. Новые виды кардиологической помощи были предложены рабочей группой ведущих кардиологов на экспертном совете фонда. Решением экспертного совета эти виды помощи предварительно внесены в перечни фонда сроком на год.

«Сегодня в России существуют новейшие технологии по оказанию кардиологической помощи детям, но они пока не входят в существующие медицинские программы, поэтому оплачиваются за счет внебюджетных средств. В этом году «Круг добра» взял на себя их финансирование», – прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка в Мордовии Наталья Юткина.

Также консультационная группа по детской кардиологии планирует вынести на обсуждение включение в перечень других уникальных видов помощи детям с врожденными пороками сердца.