29-летний житель Мордовии подозревается в публичных призывах к террористической деятельности

УФСБ по РМ выявлена и пресечена противоправная деятельность 29-летнего жителя региона, причастного к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин под своим настоящим именем в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» опубликовал комментарий, оправдывающий действия украинской стороны по подрыву Крымского моста, совершенного 8 октября 2022 года.

Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.