29-летний житель Мордовии подозревается в публичных призывах к террористической деятельности

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
УФСБ по РМ выявлена и пресечена противоправная деятельность 29-летнего жителя региона, причастного к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин под своим настоящим именем в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» опубликовал комментарий, оправдывающий действия украинской стороны по подрыву Крымского моста, совершенного 8 октября 2022 года.
Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.
Поделиться в соц. сетях:
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в очередной сессии Совета депутатов городского округа Саранск
Глава Мордовии посетил в Душанбе совместную российско-таджикскую школу имени Юрия Гагарина
Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра