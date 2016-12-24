Артём Здунов доложил Президенту России о запуске в Саранске производства активных фармацевтических субстанций

В Саранске 30 марта дан старт одному из крупнейших в стране производств активных фармацевтических субстанций на площадке АО «Биохимик». Новые фармпроизводства в этот день также были запущены в Калининградской области и Санкт-Петербурге. В торжественной церемонии в режиме видеосвязи принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин.



Глава государства отметил значимость развития российской фарминдустрии. «Ее устойчивая, ритмичная работа имеет огромное значение для всей страны, для обеспечения наших граждан доступными, качественными лекарствами. Так было и в период ковида, когда наша фармацевтическая промышленность смогла оперативно наладить производство необходимых препаратов, а значит, спасти жизнь и здоровье миллионов людей, - сказал Владимир Путин. - Отмечу, что в целом отрасль демонстрирует позитивную динамику. О текущей ситуации в этом секторе Денис Валентинович Мантуров докладывал еще в январе на совещании с членами Правительства. Теперь попрошу Вас более подробно сообщить, как обстоят дела с организацией производства фармацевтических субстанций.



Сегодняшнее событие – это еще один шаг в наращивании выпуска эффективных отечественных лекарств, которые, в том числе, замещают востребованные импортные аналоги. Они нужны для лечения целого ряда опасных и социально-значимых заболеваний. Отмечу и то, что такие высокотехнологичные производства создают дополнительные квалифицированные рабочие места, способствуют росту налоговых поступлений. Они приносят ощутимую пользу в этой связи всей экономике. Рассчитываю, что национальная фарминдустрия продолжит уверенно развиваться. Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе оригинальных, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа, особенно со стороны тех поставщиков, которые создают порой для нас немало трудностей. А для того чтобы все это сделать, всего этого достичь, нужно модернизировать оборудование и строить новые производства, совершенствовать технологии, наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров, а также улучшать подготовку специалистов – технологов, фармацевтов, провизоров. Со своей стороны государство, безусловно, продолжит развивать механизмы поддержки отрасли. В частности, с этого года запускаем программу по предоставлению инвестиционных кредитов по льготной ставке на создание мощностей по синтезу фармсубстанций и производству лекарств по полному циклу».



Заместитель Председателя Правительства РФ – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подчеркнул: перед фармацевтической промышленностью стоит общесистемная задача достижения технологического суверенитета. Важнейший элемент здесь – обеспечение отрасли отечественными субстанциями. В прошлом году такие производства наладили еще семь российских предприятий, а всего их около 100. «Совокупно они обеспечивают полный цикл производства уже более половины номенклатуры жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В текущем году мы рассчитываем охватить собственными субстанциями еще около 10 % препаратов из этого перечня. Весомый вклад в решение этой задачи внесет один из открываемых сегодня заводов – на саранском «Биохимике», - отметил Денис Мантуров.



В Саранске будут производиться фармацевтические субстанции по 150 наименованиям, мощность нового завода – 340 тонн в год. Инвестиции в производство превысили 3,7 млрд рублей. Завод представляет собой семь площадок, две из которых будут синтезировать молекулы для изготовления противоопухолевых препаратов. С линий также будут выходить средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ВИЧ, антибиотики, противовоспалительные препараты и миорелаксанты.



Новая площадка станет огромным шагом вперед. В краткосрочной перспективе производство большинства субстанций, в первую очередь это касается социально значимых лекарственных средств, будет локализовано. Это снизит зависимость от поставок зарубежных поставок, позволит увеличить доступность современных лекарственных препаратов для населения.



«Мы в Мордовии решили заняться фармацевтической отраслью системно, всерьез и надолго, - подчеркнул Глава республики Артём Здунов. - Три месяца назад мы открыли цех таблетированного производства – это один миллиард таблеток в год. Это одно из ведущих производств нашей страны и Европы. Сейчас мы открываем производство субстанций для антибиотиков, противовирусных препаратов. До конца года еще два цеха откроем, в том числе по преднаполненным шприцам. На первый квартал ставим открытие предприятия по широкому спектру антибиотиков. Но этому предшествует большая работа по разработке лекарственных препаратов. Наши производители говорят, что им приходится иногда обращаться к зарубежным лабораториям. Мы хотим обеспечить здесь свою полную независимость. Поэтому мы с министерством промышленности, министерством образования и науки, министерством здравоохранения прорабатываем вопрос создания такого федерального центра в республике, который позволит разрабатывать лекарства. Мы это делаем совместно с наукой, с МГУ им. Н.П. Огарева – у нас работает профильная кафедра. Для нас это очень важно: создается много рабочих мест, это большой объем инвестиций – по всем проектам около 16 млрд рублей».



«Хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за поддержку, потому что ваше личное участие в открытии завода - это огромный знак для нас. Благодарю Артёма Алексеевича за почти ежедневную заботу, которую мы чувствуем от руководства республики. Весь коллектив завода будет неустанно трудиться, чтобы в самые короткие сроки создать максимально широкий портфель синтеза фармацевтических субстанций в Мордовии, потому что для страны сейчас создание фармацевтических субстанций так же важно, как полеты в космос», - сказал председатель Совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый.



«Мы четко движемся по пути развития и поддержки фармацевтической отрасли, - подчеркнул министр здравоохранения России Михаил Мурашко. - Самое главное, что у нас есть огромный инновационный потенциал, который сегодня реализуется – это оригинальные препараты, которые улучшают показатели продолжительности жизни и снижения смертности».



«Я уверен, что все инвестиции, все вложения, которые сделаны и планируются в будущем, будут окупаемыми и будут служить развитию бизнеса. Но самое главное – все, что делается, пойдет на пользу людям», - подытожил Президент России Владимир Путин.