В Мордовии состоялся первый выезд «Бизнес-десанта» в 2023 году

Вот уже второй год в республике в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» реализуется информационный проект «Бизнес-десант», организатором которого выступают Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ и Центр «Мой бизнес».

Серия выездных мероприятий проводится для дополнительного информирования предпринимателей региона о возможностях при открытии собственного дела и о мерах государственной поддержки в отношении представителей малого и среднего бизнеса. В прошлом году команда «Бизнес-десанта» проконсультировала 450 представителей малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, посетив все районы республики. Проект показал высокую эффективность.

29 марта новый сезон консультаций «Бизнес-десанта» стартовал в Чамзинке. В актовом зале администрации района собралось 26 предпринимателей, желающих повысить уровень своих компетенцией.

В состав делегации «Бизнес-десанта» вошли первый заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Александр Анохин, директор Центра «Мой бизнес» РМ Елена Калачина, директор АУ «Гарантийный фонд» РМ Ольга Новикова, а также представители Национального банка по РМ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

Собравшихся приветствовал Александр Анохин. Он поблагодарил предпринимателей за активную позицию, которая способствует динамике развития экономики в районе.

В прошедшем году в республике значительно выросло количество предпринимателей, превысив даже 2019-й, допандемийный год. На сегодняшний день в Мордовии зарегистрировано более 21 тысячи субъектов МСП. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который позволяет получать предпринимателям финансовые и нефинансовые меры поддержки.

Также, Александр Анохин отметил, что в 2023 году в 2 раза увеличится грантовая поддержка социальных и молодых предпринимателей республики до 25 лет включительно. Сумма возрастет с 7,5 млн рублей до 15 млн рублей.

Встреча с предпринимателями продолжилась обсуждением всех существующих мер поддержки бизнеса, среди которых затронули и такую услугу, как электронная торговля. Напомним, в Центре «Мой Бизнес» РМ на бесплатной основе можно воспользоваться поддержкой в виде помощи и содействия в выводе продукции предпринимателей на маркетплейсы. Эта мера приобретает популярность у представителей бизнеса из районов Мордовии.

Эффективность работы «Бизнес-десанта» республики положительно сказывается не только на индивидуальных предпринимателях, но и на самозанятых. В течение всего 2022 года произошел значительный рост общего количества самозанятых в республике. На сегодняшний день в регионе их насчитывается свыше 14 тыс. человек.