Жители Торбеева выберут территорию для благоустройства

В рамках реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Торбеевском районе с 15 апреля по 31 мая 2023 г. на общефедеральной платформе для голосования «Городская среда» (электронный адрес: 13.gorodsreda.ru.) состоится рейтинговое голосование, по итогам которого будет выбрана территория для благоустройства.

Отметим, что с 1 по 5 февраля 2023 г. в социальных сетях проходило предварительное голосование жителей райцентра по выбору общественной территории для благоустройства в 2024 году. В голосовании участвовало 7 общественных территорий, из них по итогам голосования было отобрано три - сквер в третьем Микрорайоне, сквер по ул. Спортивной и общественное пространство по ул. Ленина.

В настоящее время формируется команда волонтеров, которые на специальных пунктах помогут жителям п. Торбеево сделать выбор. По итогам голосования будет создан дизайн-проект территории-победителя.