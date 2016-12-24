Мордовии главы районов прошли обучающие курсы по противодействию терроризму

В Саранске на базе МГУ им. Н.П. Огарева прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе - «Организация деятельности по профилактике терроризма органами государственной власти и местного самоуправления». Впервые их слушателями стали главы муниципальных образований, являющиеся председателями районных антитеррористических комиссий. Вместе с ними обучение прошли также и секретари АТК.

Обучающая программа включала в себя нормативно-правовое регулирование деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму, особенности защиты потенциальных объектов террористических посягательств и реализации мероприятий по минимизации и/или ликвидации последствий террористического акта, вопросы профилактики терроризма, реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ и организации информационного сопровождения антитеррористической деятельности.

Обучение по обозначенным темам провели преподаватели МГУ им. Н.П Огарева Светлана Помнина и Александр Байтяков, а также и эксперты-практики: Евгений Бахмистеров, Светлана Юдина - заместитель заведующего отделом по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии РМ Администрации Главы РМ и Правительства РМ и Сергей Гладышев - директор Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и экстремизма МГУ им. Н.П. Огарева.

В рамках курсов был проведен круглый стол на тему «Практика работы силовых структур в сфере противодействия терроризму» с участием старшего помощника прокурора РМ по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Александра Бурова, заместителя начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по РМ Олега Уздимаева, профессора кафедры социологии и социальной работы, доктора социологических наук, доцента Татьяны Дадаевой.

Дополнительная профессиональная программа была нацелена, прежде всего, на повышение уровня антитеррористической грамотности слушателей, оказание методической помощи им в организации профилактических мероприятий, проведении мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории республики, а также в реализации задач Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом России Владимиром Путиным.

По окончании курсов заместитель руководителя Администрации- начальник Управления по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Дмитрий Борисов всем слушателям вручил удостоверения о повышении квалификации.