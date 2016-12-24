Трое жителей Мордовии ответят в суде за тягу к наркотикам

Днем 7 февраля инспекторы ДПС на автодороге Саранск – Ромоданово – Б.Игнатово для проверки документов остановили легковой автомобиль «Лада Гранта». За рулем транспортного средства находился 60-летний житель села Константиновка Ромодановского района. Также в машине в качестве пассажиров следовали 25-летний житель села Липки и его 24-летняя знакомая из поселка Ромоданово.

Поведение молодых людей насторожило полицейских. Кроме того, в салоне на полу инспекторы обратили внимание на рассыпанный белый порошок. Было принято решение доставить подозрительных товарищей в отдел полиции по Ромодановскому району для дальнейшего разбирательства.

Как сообщает МВД по РМ, при досмотре в салоне транспортного средства следователи обнаружили пачку из-под сигарет, в которой находились три свертка с веществом белого цвета, завернутые в фольгу. А из багажного отделения «Гранты» полицейские изъяли пакет с растительным веществом зеленого цвета.

Криминалистическая экспертиза показала, что изъятое является синтетическим наркотиком массой 1,4 грамма и марихуаной массой 28,61 грамм.

Водитель автомобиля признался, что марихуана принадлежит ему. В прошлом году на поле в селе Константиновка он нашел куст конопли, сорвал его, высушил, измельчил и оставил в багажнике для личного употребления. А синтетический наркотик находился у следовавших с ним пассажиров.

Выяснилось, что в этот день молодые люди попросили мужчину, подрабатывающего таксистом, довезти их сначала до определенного места в Лямбирском районе, где парочка вышла в поле и вернулась через пару минут. В руках у молодого человека был пакетик с белым порошком.

Часть вещества пассажир выкурил в машине по дороге в Ромодановский район, остальное передал девушке, которую попросил расфасовать и положить в пачку из-под сигарет. После того, как автомобиль остановили инспекторы ДПС, пассажирка выбросила наркотики на пол.

Как указывается в сообщении, в отношении жителя села Константиновка возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств. По этой же статье пойдет и 24-летняя девушка. А вот парень ответит за незаконный оборот и сбыт наркотического средства в крупном размере.

Молодой человек заключен под стражу, девушка находится под домашним арестом. Вину в содеянном обвиняемые признали полностью. В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.