Евгений Трифонов: «Важно распространить на регионы Донбасса институт общественных наблюдателей»

Общественники из регионов России помогут новым территориям интегрироваться в избирательную систему страны. Об этом на круглом столе, приуроченном к пятилетию создания института общественного контроля, который прошел в Саранске, сказал член Общественной палаты Республики Мордовия Евгений Трифонов. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

- К выборам на этих территориях будет приковано внимание всего мира. Важно распространить на регионы Донбасса институт общественных наблюдателей, - отметил Евгений Трифонов.

По предварительной информации, парламенты ДНР и ЛНР будут избираться в сентябре 2023 года по партспискам.