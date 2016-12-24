Евгений Трифонов: «Важно распространить на регионы Донбасса институт общественных наблюдателей»

В Мордовии дан старт Году педагога и наставника
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
Общественники из регионов России помогут новым территориям интегрироваться в избирательную систему страны. Об этом на круглом столе, приуроченном к пятилетию создания института общественного контроля, который прошел в Саранске, сказал член Общественной палаты Республики Мордовия Евгений Трифонов. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.
- К выборам на этих территориях будет приковано внимание всего мира. Важно распространить на регионы Донбасса институт общественных наблюдателей, - отметил Евгений Трифонов.
По предварительной информации, парламенты ДНР и ЛНР будут избираться в сентябре 2023 года по партспискам.
Поделиться в соц. сетях:
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
Глава Мордовии посетил в Душанбе совместную российско-таджикскую школу имени Юрия Гагарина
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в очередной сессии Совета депутатов городского округа Саранск
Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии